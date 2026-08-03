Stjärnan klubblös – tränar hos amatörlag

Jadon Sancho står utan klubb för tillfället.

Under tiden håller han igång med Flixton FC – från Englands tionde högsta division.

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Jadon Sancho spenderade fjolåret i Aston Villa på lån från Manchester United. Yttern är numera klubblös efter att kontraktet med United löpt ut.

Samtidigt som engelsmannens representanter letar efter en ny klubbadress håller Sancho igång med Flixton FC. Den lilla klubben från Manchesters utkanter spelar till vardags i North West Counties Football League, vilket motsvarar den tionde högsta divisionen i den engelska fotbollspyramiden.

Betyder det att Sancho är aktuell för den engelska amatörligan? Inte enligt klubbens ägare Christopher Garcia.

– För att förtydliga: Jadon var inte på provspel hos klubben och deltog inte heller i några diskussioner gällande någon övergång.. Han använde helt enkelt våra träningsanläggningar för ett privat träningspass för att hålla sig i form medan han förbereder sig för nästa steg i sin karriär, säger han via klubbens Instagram-konto.

Vid sidan av sina sejourer i Manchester United och Aston Villa har Jadon Sancho även representerat Borussia Dortmund och Chelsea. Under sommaren har han bland annat ryktats till qatariska Al-Rayyan.