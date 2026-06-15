Ayari gör Sveriges första mål i VM

Sverige ställdes mot Tunisien i VM-premiären.

Yasin Ayari blev förste svenske målskytt i turneringen.

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Natten till måndagen ställdes Sverige mot Tunisien i VM-premiären. Från start fanns Yasin Ayari med i den blågula elvan. Ayari som hade kunnat välja att representera Tunisien men valde Sverige.

När matchen väl var i gång dröjde det bara sju minuter innan Sverige tog ledningen. Detta efter att Gyökeres kommit på kontring och ett avslut som studsat ut till Ayari. Brighton-mittfältaren tog emot och avlossade rakt i bortre krysset.

Ayari valde att inte fira målet utan höll upp händerna.

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