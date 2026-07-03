Barca-duon skrev historia – första sedan Pelé

Lamine Yamal och Pau Cubarsi fick starta tillsammans mot Österrike.

Varför är det så speciellt?

Det är första gången på 68 som ett lag startar med två tonåringar under en slutspelsmatch i VM.

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Pau Cubarsi och Lamine Yamal, 19 respektive 18 år gamla, fick båda chansen från start när Spanien ställde mot Österrike i sextondelsfinalen.

Duon har som vana att spela med varandra både i klubb och landslag. Men den här gången skrev båda in sig i historieböckerna genom att båda vara med från start.

Inte sedan VM 1958 i Sverige har två tonåringar startat en slutspelsmatch i ett världsmästerskap, fram tills att Barca-duon Yamal och Cubarsi spelade mot Österrike i Los Angeles. Detta enligt siffror från Opta.

För 68 år sedan var det en 19-årig José Altafini och en 17-årig Pelé som satte standarden. Duon startade tillsammans i Brasiliens kvartsfinalseger mot Wales på Ullevi. Laget gick sedan och vann hela turneringen genom att besegra värdlandet Sverige i finalen.

Det återstår att se om Spanien kommer lyckas med samma bedrift som Brasilien gjorde 1958. Man tog sig åtminstone vidare till åttondelsfinal efter seger med 3–0 mot Österrike.