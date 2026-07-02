Förbannelsen bruten – Spanien vidare till åttondelsfinal

Spanien höll för trycket och är vidare till åttondelsfinal.

Detta efter landets första slutspelsseger i ett VM på 16 år.

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Spanien valde att göra en förändring gentemot segern mot Uruguay i gruppspelet. Dani Olmo kom in och ersatte därmed Mikel Merino.

Österrike gjorde tre ändringar från den dramatiska matchen mot Algeriet. Philipp Mwene och Philipp Lienhart utgick i backlinjen. Istället kom Stefan Posch och Kevin Danso in.

På topp valde förbundskaptenen Ralf Rangnick att starta Michael Gregoritsch istället för Marko Arnautovic, som byttes ut i paus mot Algeriet.

Efter 12 minuter zoomade kamerorna in på Fifa-presidenten Gianni Infantino. När bilderna kablades ut på storbildsskärmarna i arenan mötes de av burop.

När en dryg havltimme hade spelats trodde Spanien att de tagit ledningen efter en hörna. Målet blev däremot bortdömt av den svenska domaren Glenn Nyberg då den österrikiska målvakten Alexander Schalger stördes av spanska spelare.

Bara några minuter senare fick spanjorerna revansch när Mikel Oyarzabal satte 1–0. Efter att en dryg timme hade passerat på klockan utökade spanjorerna ledningen, när Alex Baenas lyftning hittade Pedro Porros skalle. Högerbacken nickade därmed in sitt första landslagsmål.

Med bara minuter kvar av matchen säkrade Spanien avancemanget när Mikel Oyarzabal gjorde sitt andra mål i matchen och hans fjärde i turneringen.

Segern innebär att Spanien vunna sin första utslagsmatch i ett VM sedan finalsegern för 16 år sedan. Nu väntar antingen Portugal eller Kroatien i åttondelsfinalen.

Lagens startelvor

Spanien

Unai Simon – Pedro Porro, Pau Cubarsi, Aymeric Laporte, Marc Cucurella – Rodri, Pedri – Lamine Yamal, Dani Olmo, Alex Baena – Mikel Oyarzabal

Österrike

Alexander Schlager – Stefan Posch, Kevin Danso, David Alaba, Konrad Laimer – Nicolas Seiwald, Xaver Schlager – Romano Schmid, Paul Wanner, Marcel Sabitzer – Michael Gregoritsch