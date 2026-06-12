Bekräftat: Kanadas lagkapten missar VM-premiären

Alphonso Davies, Kanadas lagkapten, missar VM-premiären.

Kanada inleder mot Bosnien och Hercegovina i kväll.

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I kväll kl 21:00 kliver Kanada och Bosnien och Hercegovina in i VM.

Då har Kanada, som är ett av värdländerna åkt på ett bakslag. Bayern München-vänsterbacken Alphonso Davies kommer missa VM-premiären.

Det bekräftar förbundskaptenen Jesse Marsch som däremot ser ljust på att Davies kommer kunna delta i mästerskapet.

– Vi gjorde en magnetkameraundersökning i går (lär i onsdags) och den visade väldigt positiva tecken på att han läker otroligt bra. Vi är redo för att stegra och han visar, som alltid, en bra förmåga gällande att återhämta sig, säger förbundskaptenen enligt The Athletic.

Kanada ställs även mot Qatar och Schweiz.