Bekräftat: Kubo missar matchen mot Tunisien

Takefusa Kubo skadade sig i matchen mot Nederländerna.

Nu står det klart att japanska stjärnan missar matchen mot Tunisien.

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Kubo skadade sig i matchen mot Nederländerna. För några dagar sedan rapporterades det att han skulle missa matchen mot Tunisien.

Nu är det hela bekräftat av den japanska landslagsledningen.

Kubo åker inte med laget till Monterrey, utan stannar på lagets VM-bas. Japans match mot Tunisien spelas på söndag morgon, 06.00, svensk tid.