Bekräftat: Nagelsmann avgår efter fiaskot

Julian Nagelsmann, 38, avgår som tysk förbundskapten.

Det meddelar det tyska fotbollförbundet under fredagen.

Julian Nagelsmann. Foto: Alamy

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Nu står det helt klart att den tyska förbundskaptenen Julian Nagelsmann lämnar posten efter fiasko-uttåget mot Paraguay. Den 38-åriga tränaren ska enligt uppgifter ha fått ett ultimatum av det tyska fotbollförbundet (DFB); avgå eller få sparken – och nu står det klart att han valde det förstnämnda.

Nu lämnar Nagelsmann tillsammans med sina assisterande tränare Benjamin Glük och Benjamin Hübner. Dessutom meddelar Tysklands sportchef Andreas Rettig att han inte kommer att förlänga sitt kontrakt som går ut till årsskiftet, enligt Sky Sports.

🚨🏁 DFB have confirmed our report: Julian Nagelsmann is leaving the German Football Association.



Nagelsmann will also be joined in his departure by assistants Benjamin Glück and Benjamin Hübner.



In addition, Managing Director for Sport Andreas Rettig announced that he will not… pic.twitter.com/iqNm5FVznz — Florian Plettenberg (@Plettigoal) July 3, 2026

Tyskland vill ha Jürgen Klopp

Enligt Sky Sports ska det tyska fotbollförbundet vilja se den tidigare Liverpool-tränaren Jürgen Klopp som ny förbundskapten. DFB sägs pusha för att signa den 59-åriga coachen, som numera arbetar som global fotbollschef för Red Bull-koncernen.

Enligt tidigare uppgifter från journalisten Ben Jacobs är Klopp ”redo att acceptera” jobbet som tysk förbundskapten.