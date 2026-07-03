Uppgifter: Nagelsmann avgår efter fiaskot – Klopp aktuell

Julian Nagelsmann avgår som tysk förbundskapten.

Det rapporterar Sky Sports under fredagsmorgonen.

Jürgen Klopp är redo att ta över, enligt journalisten Ben Jacobs.

Bildmontage, Julian Nagelsmann och Jürgen Klopp. Foto: Bildbyrån

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Det blev uttåg redan i sextondelsfinalen för det tyska herrlandslaget. Sedan chockförlusten mot Paraguay tidigare i veckan har skarp kritik ryktats mot förbundskaptenen Julian Nagelsmann, 38, och uppgifter har gjort gällande att han har fått ett ultimatum av det tyska fotbollförbundet; avgå eller få sparken.

Nu uppges Nagelsmann ha tagit ett beslut. Det är tyska Sky Sports som rapporterar att 38-åringen kommer att avgå från sin post med omedelbar verkan. Det hela väntas bli officiellt inom kort.

🚨💣 BREAKING | Julian Nagelsmann resigns as Germany head coach with immediate effect!



Decision made following Germany’s World Cup exit. Official confirmation expected shortly. As also via BILD. @SkySportDE 🇩🇪 pic.twitter.com/SbkmVm2dbu — Florian Plettenberg (@Plettigoal) July 3, 2026

Klopp ”är redo”

En som har kopplats ihop som en eventuell efterträdare är den tidigare Liverpool-tränaren Jürgen Klopp. 59-åringen arbetar sedan en tid tillbaka som global fortbollschef för Red Bull-koncernen (som äger bland annat RB Leipzig och Red Bull Salzburg) parallellt med ett jobb som expert i tysk TV.

Enligt journalisten Ben Jacobs är Klopp nu ”redo att ta accepter” jobbet som tysk förbundskapten.