Bekräftat: Skadesmäll inför kvartsfinalen

Belgien får klara sig utan Amadou Onana.

Mittfältaren har ådragit sig en korsbandsskada, bekräftar landslaget.

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I åttondelsfinalen mellan Belgien och USA tvingades Amadou Onana bryta efter 17 minuter. Den belgiske mittfältaren skadade sig i en närkamp och ersattes.

Kort därefter rapporterades det att det rörde sig om en korsbandsskada. Nu bekräftar Belgiens landslag att Onana har skadat det främre korsbandet.

– Tyvärr har de medicinska undersökningarna bekräftat att Amadou har drabbats av en bristning i det främre korsbandet, säger landslagsläkaren Brahim Hacene i ett uttalande.

Skador i det främre korsbandet brukar innebära att spelaren är borta i sex till nio månader. Onana lär definitivt missa resten av mästerskapet och nästa säsong.

Belgien ställs mot Spanien i kvartsfinal på fredag.