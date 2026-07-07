VM medan du sov: USA utslagna ur VM

God morgon!

Här är allt du har missat från nattens VM-matcher.

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Detta har hänt

Under kvällen i går slog Spanien ut Portugal efter mål på övertid av Merino. Men nattens åttondelsfinal var speciell, det var skandal-USA mot Belgien. Men det var inge problem för belgarna att slå ut USA ur VM. Belgien tog ledningen redan i den 9:e minuten genom Charles De Kaetelaere. Efter drygt 30 minuter av matchen kunde Malik Tillman kvittera för värdnationen men innan första halvlek var slut kunde De Kaetelaere slåt till igen. I andra halvlek kunde belgarna utöka sin ledning när Hans Vanaken och Romelu Lukaku skrev in sig i målprotokollet.

Nattens rubriker

Amadou Onana skrek ut sin smärta samtidigt som han tog sig om knät. Det var i den 17:e minuten som belgaren kom snett i en duell och tog sig direkt om knät. Han kunde inte fortsätta matchen och efter såg man bilder på stjärnan med kryckor. Exakt vad som det rör sig om är ännu oklart men förbundskapten Rudi Garcia tror att det är allvarligt.

Nattens stora rubriker var så klart kring detta: Balogun-gate: Det har hänt – allt om jätte-skandalen . Nu blev det ingen seger för USA en enligt Hasse Backe så filmande just Balogun vilket gjorde att USA fick sitt mål.

Nattens överraskning

Trots allt kaos inför matchen och Fifas ”reglerändring” så kunde Belgien ta det som motivation och vinna över USA. Belgien var favorittippat inför men det var svårt att veta hur mycket skandalen hade påverkat laget. Inte så mycket ser det ut som.

Ställningarna

Detta innebär att Spanien och Belgien möts i kvartsfinal.