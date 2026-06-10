Beskedet: Gudmundsson fortsatt sjuk – hålls isolerad

Han missade träningen i går.

I dag meddelar landslagets presschef Petra Thorén att Gabriel Gudmundsson hålls isolerad från resten av truppen.

– Han håller sig för sig själv, säger hon enligt Sportbladet.

Foto: Bildbyrån

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Under gårdagens träning fanns alla svenska landslagsspelare med förutom en.

Det var Leeds-spelaren Gabriel Gudmundsson som drogs med sjukdomsbesvär.

Inför det att det blågula landslaget skulle träna under onsdagen meddelade presschefen Petra Thorén att 27-åringen även står över dagens träning och att han hålls isolerad för resten av truppen.

– Han håller sig för sig själv som man gör när man är krasslig, berättar Thorén för Sportbladet.

Huruvida Leeds-backen har blivit bättre eller sämre sedan gårdagen kan inte Thorén svara på.

– Det kan inte jag svara på. Jag är inte lagets läkare. Vi går inte in på enskilda spelares hälsotillstånd, förklarar hon.