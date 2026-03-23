Beskedet: Rafael Leao lämnar återbud till landslaget

Rafael Leao är skadad och lämnar återbud till landslaget.

Detta efter problem med ljumsken.

Rafael Leao saknades i Milans trupp under lördagen när man besegrade Torino med 3-2. 26-åringen saknades på grund av ljumskproblem.

Nu står det klart att portugisen lämnar återbud till landslagets träningsmatcher mot Mexiko och USA.

Förbundskapten Roberto Martinez väljer att kalla in Toluca-anfallaren Paulinho, 33, som ansluter till samlingen i Mexiko.