Prenumerera

Logga in
Foto: Bildbyrån

Beskedet: Rafael Leao lämnar återbud till landslaget

Author image
Lovina Stafhammar
Webbredaktör
Google news logo

Följ Fotbolldirekt på

Google news

Rafael Leao är skadad och lämnar återbud till landslaget.
Detta efter problem med ljumsken.

Rafael Leao saknades i Milans trupp under lördagen när man besegrade Torino med 3-2. 26-åringen saknades på grund av ljumskproblem.

Nu står det klart att portugisen lämnar återbud till landslagets träningsmatcher mot Mexiko och USA.

Förbundskapten Roberto Martinez väljer att kalla in Toluca-anfallaren Paulinho, 33, som ansluter till samlingen i Mexiko.

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt