BETYG: Domen kring ALLA spelare i VM-finalen

Spanien tog andra VM-titeln, Argentina sumpade chansen till fjärde världsmästarpokalen.

Nedan betyg på samtliga spelare i VM-finalen från MetLife Stadium i New Jersey.

SPANIEN

Unai Simon – 3

Inte ett enda skott på mål från Argentina men var säkerheten själv i inläggsspelet och gav ett lugn som han gjort genom hela turneringen. Prisad som VM:s bästa målvakt efter finalen.

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Pedro Porro – 3

Låg rätt i positionsspelet och stängde ner Argentinas offensiv.

Pau Cubarsi – 3

Stabil och likt mot Belgien avlossade han ett tungt skott som höll på att resultera som när Merino skickade in returen mot belgarna. Vilket internationellt genombrott för mittbacken född 2007. Prisad som turneringens bästa unga spelare efter finalen.

Aymeric Laporte (99) – 3

Likt Cubarsi en stabil insats och nära att nicka in 1-0 sent i matchen. Två raka mästerskapstitlar som given i mittlåset.

Marc Cucurella – 4

VM:s bästa vänsterback gjorde nu också en väldigt bra final. Flytten till Real Madrid vittnar om hur bra katalanen är.

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Rodri (99) – 4

Satte väl knappt en fot fel och världens bästa spelare 2024 efter EM-guldet samma år där han utsågs till turneringens spelare gjorde nu en mycket imponerande VM-final. Prisad som VM:s MVP efter finalen.

Fabian Ruiz (62) – 2

Byttes ut tidigt i andra halvlek mot Pedri och syntes inte speciellt mycket. I ett starkt Spanien var det här inte PSG-mittfältarens bästa match.

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Lamine Yamal – 4

Låg bakom mycket framåt och Argentinas vänsterback Tagliafico hade det rätt jobbigt mot Barcelona-stjärnan. En stark final av Yamal och hans bästa match i detta VM.

Dani Olmo (75) – 3

Spaniens nummer 10 skicklig som alltid på små ytor och hade mycket boll mot ett lågt Argentina. Utbytt i andra halvlek mot Mikel Merino som är en annan spelartyp.

Alex Baena (75) – 2

Enligt mig har Atlético-mittfältaren fått någon startchans för mycket av förbundskapten Luis De La Fuente. Inhoppare Nico Williams som var startman i EM för två år sedan klart piggare när han kom in i andra halvlek på vänsterkanten.

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Mikel Oyarzabal (62) – 1

Hade en tuff match som falsk nia mot Argentinas busar och utbytt i andra halvlek mot segerskytt Ferran Torres.

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(INHOPPARE)

Ferran Torres (62) – 4

Avgör man en VM-final ska ett högt betyg ges alldeles oavsett. Avslutet i 106:e minuten upp i taket ren och skär klass och nu kommer han för alltid vara inskriven i historieböckerna likt Andrés Iniesta 2010. Piggare och rappare framåt än Oyarzabal.

Pedri (62) – 3

Likt Torres vs Oyarzabal gick det snabbare med Barcelona-mittfältaren Pedri på planen kontra Ruiz. Lite av en gåta att en av världens bästa spelare som Las Palmas-sonen enligt mig med många är förpassats på bänken i det här slutspelet.

Nico Williams (75) – 4

Vilket yrvärder och injektion som blev helt avgörande för La Roja. Sköt det 1-0-mål i första förlängningskvarten som dömdes bort efter ruff på Otamendi men nickade i andra förlängningskvarten fram bollen till Ferran Torres segermål. I övrigt skapade han mycket oreda på sin vänsterkant och var en jobbigare motståndare än Baena för argentinarna.

Mikel Merino (75) – 2

Lyckades inte sätta samma prägel som mot Portugal och Belgien som supersub. Kunde dock ha avgjort med pannan men nickade utanför i ett jätteläge.

(Martin Zubimendi och Eric Garcia inbytta i förlängningen spelade för kort tid för att betygsättas)

ARGENTINA

Emiliano Martinez – 4

Spanien vann skotten på mål med hela 12-0. Martinez var en vägg och räddade allt. Med tanke på att han blev VM:s bästa målvakt 2022 och även var högst bidragande i Copa America-titeln två år senare är det märkligt att han fortsatt är kvar i Aston Villa.

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Gonzalo Montiel (58) – 3

Stängde ner Alex Baena rätt bra och Scalonis oväntade val att bänka Molina berodde förstås på Montiels skickliga defensiva spel. Ändå utbytt efter knappa timmen spelad.

Cristian Romero (70) – 3

Stod upp bra så länge han pallade, för efter 70 minuter satte han sig ner i gräset och det var färdigspelat för den storväxta mittbacken.

Lisandro Martinez (44) – 2

Tungt, tungt att få se skicklige Manchester United-försvararen tvingas lämna finalen redan innan paus på grund av skada. Dessförinnan stabil med ett par viktiga brytningar, men också kortbelastad.

Nicolas Tagliafico – 1

Tog över vänsterbackssplatsen i slutspelet när Medina skadade sig, men väl när Medina var tillbaka fick rutinerade Tagliafico fortsätta. I den här finalen hade Lyon-backen det jobbigt mot framförallt Lamine Yamal och det kommer nog ske ett generationsskifte på vänsterbacksplatsen i Argentinas landslag utan Tagliafico.

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Rodrigo De Paul (70) – 2

Kämpade och slet som alltid efter att ha petats i semifinalen, men fick inte ut så mycket som önskat och byttes ut mot Guiliano Simeone som mer är en renodlad högerytter.

Alexis Mac Allister – 2

Fick mest springa och jaga, inte minst efter Enzo Fernandez utvisning innan förlängningen. En vanligtvis kreativ spelare som säkerligen hade önskat mer av den varan i den här finalen.

Enzo Fernandez – 1

Med tanke på den sits han satte medspelarna i när han vårdslöst kom in sent och visades ut efter andra gula precis innan det skulle bli förlängningsläge. Lite av Argentinas syndabock tyvärr trots en annars mycket fin VM-turnering.

Nico Gonzalez (46) – 2

Utbytt i paus vilket var förvånande. Dels för att Atlético-yttern var en av få pigga offensiva argentinska spelare första 45 och att han svarat för fina insatser i slutspelet, men också för att förbundskapten Scaloni fegade genom att slänga in defensiva slitvargen Paredes i Gonzalez ställe. Märkligt och trist.

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Lionel Messi – 2

Det har var inte den avskedsföreställning som Messi ville ha. Helt osynlig stora delar men det var heller inte hans fel då världens kanske bästa spelare genom tiderna knappt fick några bollar att jobba med. Som tröst kan han luta sig tillbaka mot två raka Copa America-titlar och VM-guldet 2022. Tårögd efter finalförlusten och det var rörande att se. Gracias por todo – tack för allt, Leo!

Julian Alvarez (102) – 1

Det har inte sprudlat om Alvarez som det gjorde i VM i Qatar eller i Atlético Madrid. Jag hade gärna sett Lautaro Martinez från start efter Inter-stjärnans senaste avgörande insatser som inhoppare, men efter Enzos utvisning kom Lautaro inte ens in. Alvarez fick jobba mycket i det tysta och spelade efter utvisningen vänstermittfältare innan han byttes ut mot försvarare Senesi i jakten på 0-0 och straffar.

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(INHOPPARE)

Nicolás Otamendi – 3

Startman i VM för fyra år sedan, men har likt i Copa América 2024 nu fått finna sig i rollen som inhoppare när ”Cuti” eller ”Licha” som Romero och Lisandro Martinex kallas inte pallat 90 minuter. Nu blev det tidigt inhopp när Martinez kort före paus satte sig ner i gräset och inte kunde spela vidare. Otamendi stabil bredvid Romero och fick sedan axla ett ännu större ansvar när Romero också gick sönder och Otamendi då fick leda backlinjen med vänsterback Medina som tillfällig mittback innan Scaloni gick ner på en fembackslinje. 38-årige Otamendi ledaren i det hela och ska berömmas för hur han tog sig an uppgiften med snabba ryck.

Leandro Paredes (46) – 1

Kom in helt fel direkt vid inhoppet genom att sätta en armbåge i ryggen på Rodri och kändes överladdad. Slog bort en jätteviktig frispark i underläge 0-1 i slutet och skämde ut sig fullständigt på slutvissla med strypgreppet på Eric Garcia och råa behandlingen av stackars Gavi. Ovärdigt en så erfaren spelare.

Nahuel Molina (58) – 1

Ersatte defensivt skicklige Montiel för att stärka upp offensiven men med tanke på spanska dominansen blev det inte så mycket av den varan. Först i förlängningen fick vi se pendeltåget från Atlético Madrid och vad han kan bidra med i djupled, men var också olycklig i samband med Spaniens segermål likt hur det såg ut mot England.

Facundo Medina (70) – 2

Fick otacksamma rollen att kliva in som mittback när Romero gick sönder och fick då hålla Otamendi i handen med stackars vänsterback Tagliafico bredvid sig som alltså hade en tuff afton. Medina den som väntas ta över efter Tagliafico permanent men det blev varken bu eller bä nu i inhoppet mot Spanien.

Guiliano Simeone (70) – 3

Nu var det visserligen Simeone som missade jätteläget alldeles i slutskedet av förlängningen, men annars svarade Atlético-yttern för ett piggt inhopp och passade bättre in till höger än centrala fältaren De Paul. Likt Molina en förkärlek för att sticka i djupet och visade argentinsk grinta genom att smälla på, men utan att gå över gränsen som exempelvis Paredes.

(Marcos Senesi inbytt i 102:a minuten spelade för kort tid för att betygsättas)