Blytunga bilderna från VM-finalen – tvingades bryta

I slutet av första halvlek av VM-finalen mellan Spanien och Argentina var det färdigspelat för Lisandro Martinez.

Mittbacken kunde inte fortsätta och ersattes av veteranen Nicolas Otamendi.

Foto: Alamy

VM 2026: | Alla länder | Alla grupper | Spelschema | TV-tider |

Jämna steg i första halvlek mellan Spanien och Argentina. 0-0 i paus och vidöppet inför andra halvlek inför ett utsålt MetLife Stadium i New Jersey.

Men för Lisandro Martinez var det färdigspelat redan före paus. Mittbacken till vardags i Manchester United satte sig ner i gräset i 44:e minuten och kunde inte fortsätta.

In kom i stället 38-årige Nicolas Otamendi, startman när Argentina vann VM-guld i Qatar för fyra år sedan och som VM-debuterade redan i Sydafrika under Diego Maradonas ledning 2010.

Otamendi som den här sommaren lämnat Benfica för en återkomst till argentinsk fotboll och River Plate.

Följ FD:s liverapportering från VM-finalen här!