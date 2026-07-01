Brasse-stjärnan tillbaka i träning inför Norge
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Raphinha, 29, har dragits med skador.
Nu är den brasilianska stjärnspelaren tillbaka i träning.
Om det blir spel mot Norge är ännu oklart.
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Barcelona-stjärnan Raphinha tvingades kliva av i Brasiliens andra gruppspelsmatch tidigare under VM och sedan dess har han inte spelat en sekund. Nu uppges 29-åringen vara tillbaka lagom till åttondelsfinalen mot Norge senare i veckan.
Enligt Globo är stjärnan tillbaka i träning för första gången sedan lårskadan och han uppges vara aktuell för spel mot Norge. Det finns däremot frågetecken kring det sistnämnda och enligt uppgifterna kommer ett beslut tas senare i veckan när åttondelsfinalen närmar sig.
Nyligen uppgavs Raphinha kunna lämna VM till följd av ”ekonomiska och personliga problem” men det ryktet verkar det inte finnas mycket sanning i.
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