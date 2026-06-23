Galna (?) ryktet: Kan lämna VM – slår tillbaka

Raphinha ådrog sig en skada mot Haiti.

Nu uppges ”Brasse”-stjärnan lämna VM – men av helt andra anledningar.

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Det var i Brasiliens premiärmatch mot Haiti i förra veckan som superstjärnan Raphinha, 29, tvingades lämna planen skadad. Barcelona-anfallaren är osäker till spel under resten av VM 2026 och nu uppges han kunna lämna mästerskapet i förtid, men inte på grund av skadan.

Under natten har den tidigare brasilianska landslagsspelaren och VM-guldvinnaren Vampeta kommit med hittills obekräftade uppgifter. I en intervju med tidningen Metropoles menar han på att Raphinha står inför ”allvarliga familjeproblem och ekonomiska problem” och att han har bett Barcelona om att få lämna för Saudiarabien.

– Raphinha går igenom allvarliga familje- och ekonomiska problem. Han ber att han ska kunna ansluta till Al-Hilal. han har det verkligen väldigt tufft, säger han.

Slår tillbaka

Påståendet har rört upp känslor i Brasilien och i Raphinhas närmsta krets. 29-åringens kusin Igor Padilha har under natten tagit till sociala medier för att förneka Vampetas uppgifter.

”Du måste förklara dessa lögner, min vän”, skrev han på X.

Även Raphinhas flickvän har uttryckt stöd till Barcelona-spelaren på sina sociala medier.