Chocken: Qatar tog historisk poäng efter sen kvittering

Qatar och Schweiz möttes i deras VM-premiär under lördagen.

Då åkte Schweiz på en kalldusch på övertid när Qatar kvitterade och tog sin första VM-poäng.

Foto: Bildbyrån

VM 2026: | Alla länder | Alla grupper | Spelschema | TV-tider |

Qatar och Schweiz möttes i deras VM-premiär under lördagen. På förhand var Schweiz stora favoriter i både matchen och i gruppen.

Favoriterna tog ledningen redan efter 17 minuter. Målet kom på straff efter att Breel Embolo klev fram och sköt in en säker straff. Detta efter en otäck kollision där Qatar-målvakten blev liggande.

Qatar och Schweiz bjöd upp till fint spel under andra halvlek men andra halvlek såg länge ut att bli mållös. Men det blev den inte.

När klockan stod på 90+5 så kunde Boualem Khoukhi panga in kvitteringen i matchen och såg till att Qatar tog sin första VM-poäng.