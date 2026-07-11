De la Fuentes succé – bäst genom tiderna

Luis de la Fuente gör succé med Spanien.

54-åringen har coachat i 13 mästerskapsmatcher utan att förlora.

Det har ingen annan förbundskapten lyckats med, enligt Opta.

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Luis de la Fuente tog över som förbundskapten för Spanien efter VM 2022, då spanjorerna åkte ut i åttondelsfinalen mot Marocko. Sedan dess har laget gått från klarhet till klarhet.

54-åringen ledde Spanien till EM-guld 2024 efter att ha vunnit samtliga sina matcher under turneringens gång. I VM har formen hållit i sig och laget är framme i semifinal mot Frankrike.

Segern i kvarten mot Belgien innebär att De la Fuente kan titulera sig som en av tidernas främsta förbundskaptener i mästerskapssammanhang. Ingen annan har tränat 13 matcher i VM eller EM utan att förlora, enligt siffror från Opta.

På de 13 matcherna har Luis de la Fuentes Spanien vunnit tolv och kryssat en, vilket skedde mot Kap Verde i gruppspelet den här VM-turneringen.

Sedan 54-åringen tog över har han Spanien endast förlorat två av totalt 48 matcher. De kom i EM-kvalet mot Skottland 2023, samt mot Colombia i en träningsmatch 2024.