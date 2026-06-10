Doku tvingades kliva av träning – dagar innan VM

Belgien håller andan.

Detta då en av de största stjärnorna, Jérémy Doku, tvingades kliva av en träning med muskelsmärtor.

Det rapporterar belgisk media.

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På måndag, 21.00, spelar Belgien VM-premiär mot Egypten på Lumen Field i Seattle, USA.

Fem dagar före den första gruppspelsmatchen har ett orosmoln uppenbarat sig på den belgiska himlen.

Detta då en av de stora stjärnorna, Jérémy Doku, tvingades kliva av onsdagens träningspass. Enligt belgiska HLN berodde detta på muskelsmärtor hos Manchester City-spelaren.

Däremot gör rapporterna gällande att skadan inte ska vara av någon vidare allvarlig art och 24-åringen väntas återgå till lagträning under de kommande dagarna.

Förutom Egypten ställs Belgien mot Iran och Nya Zeeland i grupp G.