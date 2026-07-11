Efter uttåget – tar paus från landslaget

Thibaut Courtois är osäker gällande sin framtid Belgien.

Nu öppnar han för att ta en paus.

– Men i slutändan är det fotbollsförbundet som måste fatta beslutet, säger han enligt The Athletic.

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Belgiens VM tog slut i kvartsfinalen mot Spanien. För Thibaut Courtois del tog den slut redan i den 71:a minuten. Då tvingades målvakten bryta matchen för att ersattes av Sanne Lammers.

Från bänken fick han se Mikel Merino avgöra med bara minuter kvar av matchen.

Nu öppnar den 34-åriga målvakten för att dra ner på tempot i karriären, främst när det kommer till landslaget som har många tävlingsmatcher som väntar.

– När det gäller min framtid i landslaget får vi se. Jag skulle kanske vilja ta en paus från Nations League, eftersom det inte är det viktigaste. Och sedan kanske komma tillbaka till EM-kvalet. Men i slutändan är det fotbollsförbundet som måste fatta beslutet. Om inte, så var kanske dagens match min sista, säger målvakten enligt The Athletic.

Courtois har varit utanför det belgiska landslaget tidigare. Inför EM 2024 valde målvakten att rata landslaget till följd av en konflikt med den dåvarande förbundskaptenen Domenico Tedesco. I mars 2025 återvände Real Madrid-keepern i samband med att Rudi Garcia tog över landslaget.

34-åringen är noterad för 115 landskamper.