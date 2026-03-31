Elanga om MFF-videon som han ständigt påminns om

SOLNA. Anthony Elanga är nybliven pappa – och därmed är Malmö FF:s gamla guldhjälte Joseph Elanga numera farfar.

Landslagets speedkula skrattar till när den klassiska videon på Joseph efter MFF:s guld 2010 bollas upp.

– Grabbarna säger det till mig hela tiden: ”mmm, sweet”. Så jävla jobbiga, säger Elanga till FotbollDirekt.

”Han ska inte spela i Elfsborg, han ska spela i MFF – som farsan”.

När Joseph Elanga firade Malmö FF:s SM-guld 2010 i katakomberna på Eleda Stadion hade han med sig sin åttaåriga son Anthony, som då tillhörde Elfsborgs pojklag.

Guldintervjun med kameruniern är klassisk och en gammal kioskvältare på Youtube, där den tråkigt nog är bortplockad. Men när FotbollDirekt tar upp videon med Anthony Elanga som inte längre är åtta år utan som i kväll spelar VM-playoff mot Polen skrattar han och citerar en stor del av tv-intervjun.

När FD frågar hur det kommer sig att han kan sin pappas olika citat från den videon ler han.

– Grabbarna (i landslaget) säger det till mig hela tiden: ”mmm, sweet”. Så jävla jobbiga, säger Elanga och syftar på när pappa Joseph pussar på sin guldmedalj upprepade gånger.

Att Joseph Elanga kommer på tal kort inpå Polen-matchen är inte konstigt eftersom Anthony i december fick en dotter och nu under landslagssamlingen tog emot en hälsning ifrån henne – ett initiativ förbundskapten Graham Potter låg bakom där landslagsspelarna fick en varsin videohälsning från någon nära familjemedlem.

– Jag var överraskad eftersom jag var först. Jag såg min dotter och min flickvän och tänkte ”vad är det här?” Sedan när hon började prata blev jag lite känslosam, nu är det åtta dagar utan min dotter så jag känner det lite. Hon är min ängel, hon är bäst. Båda två, säger en rörd Elanga.

Och så var det ju här med pappa Joseph – som alltså nu är farfar till lilla Blair. Men hur är den gamle skojaren tillika vänsterbacken med dubbla SM-guld i MFF-tröjan som farfar egentligen?

– Han är en ”teddybear”. Han kom till Newcastle när vi mötte Manchester United och Manchester City, så han var där med Blair, min dotter. Det var skönt att se dem tillsammans där, avslutar 23-årige Premier League-spelaren för FotbollDirekt.