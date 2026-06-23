England – Ghana: Truppnyheter och förväntade startelvor

England och Ghana ställs mot varandra under tisdagen.

Här är allt du behöver veta inför matchen.

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Båda lagen går in i matchen med relativt starka trupper, även om det finns några frågetecken. England har en skada i försvaret medan Ghanas största bekymmer rör målvaktspositionen. Fullständiga startelvor presenteras närmare matchstart.

England: Status i truppen och förväntad startelva

England tvingades till en sen ändring i truppen inför turneringen då Tino Livramento skadade sig och ersattes av Trevor Chalobah. Förutom detta har Thomas Tuchel en fullt frisk trupp att tillgå. Det spekuleras i att Bukayo Saka, som inledde på bänken mot Kroatien, kan få chansen från start för att bygga upp matchformen.

Englands förväntade startelva (4-2-3-1): Pickford – O’Reilly, Konsa, Stones, James – Anderson, Rice – Rashford, Bellingham, Saka – Kane.

Denna uppställning maximerar Englands offensiva kraft med Declan Rice som ankare på mittfältet. Med Jude Bellingham i en fri roll bakom den glödhete Harry Kane, och med snabbhet på kanterna från Saka och Rashford, finns alla verktyg för att dyrka upp ett tätt försvar.

Ghana: Status i truppen och förväntad startelva

Ghanas största huvudvärk är målvakten Ati-Zigi, som tvingades utgå i halvtid mot Panama efter en smäll mot huvudet. Hans medverkan är osäker. Däremot kommer laget förstärkas av att mittfältsstjärnan Thomas Partey förväntas vara tillgänglig för spel efter att ha löst tidigare visumproblem.

Ghanas förväntade startelva (4-3-3): Asare – Mensah, Opoku, Adjetey, Senaya – Sulemana, Partey, Yirenki – Semenyo, Ayew, Nuamah.

Med Partey tillbaka på mittfältet får Ghana en viktig pusselbit på plats. Hans erfarenhet och defensiva skicklighet blir avgörande för att skydda backlinjen. Framåt förlitar man sig på snabbheten hos Semenyo och Nuamah för att skapa chanser i kontringsspelet.

✔️ Texten är delvis framtagen med hjälp av AI och kvalitetssäkrad av FotbollDirekt-redaktionen.