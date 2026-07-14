Romano: Stjärnan kan lämna Spurs

Tottenham Hotspur ser ut att bli av med en kugge.

Försvararen Cristian Romero är på våg bort, enligt uppgifter.

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Cristian Romero kan lämna Tottenham Hotspur. Den argentinske försvaren ser ut att vara på väg till Inter, enligt sillyexperten Fabrizio Romano.

Den italienska klubben sägs ha tagit kontakt med Spurs de senaste dagarna gällande Djed Spence men där Romero ses som ett alternativ. Samtidigt ska det finnas intresse från Barcelona, rapporterar Romano.

Romeros avtal med Tottenham sträcker sig till 2029.