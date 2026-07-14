Spanien till VM-final – första på 16 år

Spanien besegrade Frankrike.

Nu är spanjorerna vidare till VM-final för första gången sedan guldet 2010.

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Under tisdagskvällen ställdes Frankrike mot Spanien i semifinal på Dallas Stadium i Arlington, Texas. När startelvorna presenterades stod det klart att Frankrike gjorde två byten där Aurelien Tchouameni och Bradley Barcola startade i stället för Manu Koné och Desire Doué.

När matchen var i gång var det Spanien som dominerade. I den 22:a minuten fick spanjorerna straff efter att Lucas Digne sparkat ner Lamine Yamal. Mikel Oyarzabal var kylig från elva meter och satte 1–0.

Bara minuter senare blev det ett nytt bakslag för Frankrike. Mittbackskuggen William Saliba tvingades bryta och ersattes av Maxence Lacroix.

I den andra halvleken fortsatte Spanien att behålla trycket och i den 58:e minuten kom utökningen. Dani Olmo skarvade bollen till Pedro Porro som dundrade in 2–0.

Matchen slutade i spansk seger och det blir landets första VM-final sedan guldet 2010.