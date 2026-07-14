De la Fuente slår fast: ”Världens bästa lag”

Spanien vann bekvämt mot Frankrike i VM-semifinalen.

Den spanska förbundskaptenen Luis de la Fuente hyllar sitt landslag till skyarna.

– Vi skulle möta världens bästa spelare. Men de skulle möta världens bästa lag, säger han efter matchen.

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Spanien stod för en utklassning i semifinalen mot Frankrike. Efter att ha tagit ledningen i den första halvleken utökade Pedro Porro till 2–0 i andra. Matchen slutade i spansk seger och ”La Roja” är vidare till VM-final.

Efter matchen hade den spanska förbundskaptenen Luis de la Fuente svårt att sätta ord på känslorna.

– Det är svårt att säga vad vi känner, men det är lycka. Den här spelargruppen är exceptionell. Vi har fortfarande ett steg kvar att ta. Det har byggts upp mycket spänning och det är ett stort ansvar att vara i finalen, det är en ynnest. Vi måste ta till oss allt detta, säger han i en intervju efter matchen.

De la Fuente var tydlig med att Frankrike var ett av världens bästa landslag – men höll sina egna spelare snäppet högre.

– Vi hade redan sagt i omklädningsrummet att vi skulle möta några av världens bästa spelare. Men de skulle möta världens bästa lag. Vårt lag gjorde det svåra enkelt.

Spanien ställs mot Argentina eller England i VM-finalen som spelas söndagen den 19 juli.