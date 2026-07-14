Franska ilskan: ”Återgå till dina korsord – drömmen är över”

Frankrike blev utklassat av Spanien i VM-semifinalen.

Något som rörde upp besvikelse i den inhemska pressen.

”Nu åker vi hem. VM är nästan över”, skriver Le Parisien-journalisten Dominique Severac.

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Både Frankrike och Spanien var stora favoriter att vinna VM. Men när giganterna drabbade samman i semifinalen på Dallas Stadium var det ett lag som dominerade.

Spanien gjorde 1–0 i första halvlek och utökade i andra. Segern var tydlig och lika tydlig var den franska uppgivenheten.

”Det franska laget fick en spanskalektion, nästan en omgång stryk. Nu åker vi hem. VM är nästan över, du kan återgå till dina korsord och alla dina andra vanliga aktiviteter. Drömmen är över”, skriver Le Parisiens journalist Dominique Severac.

”Vraket i Dallas”, skriver tidningen L’Équipe och kritiserar Frankrikes offensiv samtidigt som Spaniens försvar hyllas:

”Ett franskt hot? Nej, nästan aldrig. Det franska anfallsspelet, så bländande sedan turneringens början, hämmades av några ganska nedslående individuella prestationer”.

Spanien är vidare till VM-final för första gången på 16 år. Där väntar vinnaren mellan England och Argentina, som spelas i morgon, onsdag.