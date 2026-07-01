Franska dröm-trion tangerar Brasiliens 02-liga

Tre spelare med fem poäng var.

Det är den franska trion Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé och Michael Olise först med på 24 år.

Senast en trio presterade lika bra var Brasiliens front-trea 2002.

Bildmontage, Ronaldinho, Ronaldo, Mbappé och Dembélé. Foto: Bildbyrån

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Frankrikes offensiva kraft har blivit smärtsamt uppenbar i VM 2026. Senast under natten till onsdag (svensk tid) åkte Sverige på en 3–0-förlust i sextondelsfinalen och VM-äventyret är därmed över för ”Blågult”. Real Madrid-stjärnan Kylian Mbappé blev stor hjälte med dubbla kassar, hans femte och sjätte VM-mål på fyra matcher.

Totalt har anfallsstjärnan stått för åtta poäng (sex mål och två assist). Men Mbappé är inte ensam.

Bäst sedan Brasilien

Även Frankrikes Ousmane Dembélé har noterats för fyra mål och två assist på fyra matcher medan Michael Olise har serverat fem assist under mästerskapets inledande matcher.

Olise, Mbappé och Dembélé. Foto: Bildbyrån

Den franska front-trion har alltså noterats för över fem poäng var. Med det är firma Mbappé-Dembélé-Olise först med på 24 år.

Senast en trio spelare i samma landslag noterades för över fem poäng under ett och samma världsmästerskap var Brasiliens Ronaldo, Rivaldo och Ronaldinho som gjorde det i VM 2002 i Japan och Sydkorea. Det framgår av ny statistik från plattformen Opta.