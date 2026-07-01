JUST NU: Sveriges VM är över – Mbappe stor hjälte

Sveriges VM är över.

Frankrike var allt för bra och vann sextondelsfinalen med 3–0.

Härnäst väntar Paraguay för Frankrike.

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Sverige och Frankrike möttes under tisdagsnatten i sen sextondelsfinal i VM. Det var det sista vi fick se av Sverige i detta mästerskap.

Blågult hade en stark start efter att Alexander Isak som anföll och Sverige höll upp bra och hittade varandra fint. Frankrike gjorde mål i mitten av första halvlek men domaren kunde snabbt blåsa offside och målet dömdes bort.

Efter 30 minuter stod Frankrike för pressen och fick till en hel del bra skott men stolparna och Jacob Widell Zetterström räddade Sverige från att släppa in mål. I alla fall just då, för bara lite senare släpptes det in mål.

Precis innan halvtidsvilan kunde Kylian Mbappe ge Frankrike ledningen efter att ha fått in ett otagbart och snyggt skott in i mål. Jacob Widell Zetterström var chanslös. Efter målet hade Sverige flera kontringslägen och Elliot Stroud var nära men missade nästan öppet mål – ett skott som hade kunnat förändra hela matchen.

Sverige stod upp relativt bra i första halvlek men Frankrike hade en helt annan teknik och snabbhet.

Efter 52 minuter kunde Frankrike utöka efter att Barcola fått in en kanon i mål och utökade ledningen. Bara minuter senare fick Sverige sin första hörna som blev helt ofarlig men det visade dock att Blågult kunde få till hyfsade kontringar.

När Taha Ali blev inbytt så fick Blågult direkt mer chanser. Han hittade Frankrikes svaghet och fick till en del vassa chanser. Kort efter att han tappade Sverige boll och en fransk livsfarlig anfallsduo stormade mot mål men Widell Zetterström kunde rädda. Kort därefter kunde Kylian Mbappe ändå utöka efter ännu ett superfint framjobb till mål.

I slutminutrarna kunde Victor Nilsson Lindelöf stå för ett oerhört arbete och spela fram till Viktor Gyökeres som var fri men han kom för nära målvakten och det blev inget vidare farligt skott.

Detta innebär nu att Sveriges VM-äventyr är över för denna gången och man tvingas att åka hem.

Härnäst väntar Paraguay för Frankrike.