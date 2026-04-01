Foto: Bildbyrån

Gyökeres vilda firande: ”Obeskrivligt, helt otroligt”

Casper Nordqvist
SOLNA. Han firade som en galning såväl vid segermålet som på slutsignal.
Efteråt svävar Viktor Gyökeres på moln.
– Helt otroligt att få fira med alla fans och spelare, säger stjärnan efter VM-avancemanget.

Sverige missade VM 2022 efter playoff-förlust mot Polen.

Nu, fyra år senare, tog Blågult gruvlig revansch.

Segerhjälte: Viktor Gyökeres som i 88:e minuten vräkte in 3-2 mot Polen inför nära 50 000 åskådare på Nationalarenan.

– Obeskrivligt att göra det målet, i slutminuterna, i det läget. Det tog några sekunder att inse vad som hänt. Definitivt ett av mina viktigaste mål i karriären, säger Gyökeres efteråt.

Arsenal-stjärnan firade målet som en vilde och när slutvisslan väl ljöd var han inte sen att ta täten med att kasta tröjan varpå lagkamraterna sprang efter sin matchhjälte.

– Helt otroligt att få fira med alla fans och spelare. Jag är så glad att vi tagit oss till VM, det här betyder allt, säger han och fortsätter:
– Det är en dröm och på sättet som vi gör det med tanke på VM-kvalet… Så skönt, vi alla ser fram emot det här.

