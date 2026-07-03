Haaland viral – igen: ”Mer lik honom än han själv är”

Erling Haaland har blivit viral igen.

Den här gången rör det stjärnans syster Gabrielle.

”Erling Haalands syster är mer lik Haaland än vad han själv är”, skriver ett konto på X.

Erling Haaland. Foto: Alamy

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För några veckor sedan spreds en video på Erling Haaland, 25, som en löpeld. Videon föreställde Norge– och Manchester City-stjärnan ätandes ensam på en restaurang när han fick syn på sig själv i en spegel – och blev rädd. Senare framkom det att klippet, som först lades ut av den kinesiska komikern Jin Long Qiu, är fejkat.

Nu har Haaland tagit fart igen. Efter sextondelsfinal-segern mot Elfenbenskusten i tisdags har ett klipp på anfallaren gått varmt på sociala medier, men denna gång ligger fokus på stjärnans syster Gabrielle.

Sprids som en löpeld

I klippet syns den 25-åriga norska anfallaren hälsa på sin familj på läktaren efter sextondelsfinalen och när han kommer fram till systern Gabrielle har många häpnat över den slående likheten syskonparet emellan.

”Erling Haalands syster är mer lik Haaland än vad han själv är”, skriver fankontot EPL Bible på X.

Erling Haaland’s sister looks more like Haaland than him. pic.twitter.com/AWHoQ5YV5C — EPL Bible (@EPLBible) July 1, 2026

Gabrielle Haaland är Erling Haalands äldre syster. Hon är en populär sociala medie-influencer i Norge.