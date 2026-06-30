JUST NU: Elfenbenskusten-Norge i gång

Norge ställs mot Elfenbenskusten i VM-sextondelsfinal.

Det står 0–0.

Foto: Bildbyrån

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Norge chockade alla när de ställde upp med ett b-lag i den sista gruppspelsmatchen mot Frankrike. Nu väntar sextondelsfinal mot Elfenbenskusten.

Inför kvällens drabbning har förbundskapten Ståle Solbakken valt en mer stjärnspäckad elva. Spelare som Martin Ødegaard, Alexander Sørloth och Erling Haaland startar.

Matchen pågår

Startelvor

Elfenbenskusten: Fofana – Doué, Kossounou, Agbadou, Konan – Oulai, Sangaré, Kessié – Pépé, Bonny, Diomande

Norge: Nyland – Holmgren Pedersen, Heggem, Ajer, Wolfe – Ødegaard, Berge, Berg – Sørloth, Haaland, Nusa