Håkan Ericsons Blågult-analys: ”Reality check”

Sverige åkte ur i sextondelsfinal i VM.

Den förre U21-förbundskaptenen Håkan Ericson ger sin syn på framtiden för det svenska landslaget.

– Vi har tappat en hel del av vår identitet rent defensivt, säger Ericson till FotbollDirekt.

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Det svenska landslaget tog sig till VM efter att ha besegrat Ukraina och Polen i playoff. Väl i gruppspelet stod Blågult för en seger, en förlust och ett kryss. I sextondelsfinalen tog det stopp mot Frankrike.

FotbollDirekt har samtalat med Håkan Ericson, som bland annat har erfarenhet av att vinna mot Frankrike som U21-förbundskapten 2015. Ericson berättar att han, likt flera, har följt VM på nära håll.