Håkan Ericsons Blågult-analys: ”Reality check”
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Sverige åkte ur i sextondelsfinal i VM.
Den förre U21-förbundskaptenen Håkan Ericson ger sin syn på framtiden för det svenska landslaget.
– Vi har tappat en hel del av vår identitet rent defensivt, säger Ericson till FotbollDirekt.
VM 2026: | Alla länder | Alla grupper | Spelschema | TV-tider |
Det svenska landslaget tog sig till VM efter att ha besegrat Ukraina och Polen i playoff. Väl i gruppspelet stod Blågult för en seger, en förlust och ett kryss. I sextondelsfinalen tog det stopp mot Frankrike.
FotbollDirekt har samtalat med Håkan Ericson, som bland annat har erfarenhet av att vinna mot Frankrike som U21-förbundskapten 2015. Ericson berättar att han, likt flera, har följt VM på nära håll.
Den här artikeln handlar om: