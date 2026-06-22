Inför matchen: Argentina – Österrike

Argentina ställs mot Österrike på AT&T Stadium i Arlington, Texas.

Matchen sparkar igång klockan 19:00 svensk tid, måndagen den 22 juni 2026.

Här är allt du behöver veta inför matchen.

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Argentina – Österrike: Matchöversikt

De regerande mästarna Argentina inledde sitt titelförsvar på bästa möjliga sätt och siktar nu på att säkra avancemang från gruppspelet. En seger mot Österrike skulle garantera en plats i slutspelet, och med Lionel Messi i storform är självförtroendet på topp.

Österrike, som också vann sin öppningsmatch, kommer dock inte att bli en lätt motståndare. Laget har visat imponerande form under tränare Ralf Rangnick och har bara en förlust på sina tolv senaste matcher. För dem är detta en chans att skrälla och visa att de är en kraft att räkna med i turneringen.

Taktisk analys – det kan du förvänta dig

Argentina kommer in i matchen med en perfekt start på turneringen, där en övertygande 3-0-seger mot Algeriet satte tonen. Laget bygger vidare på den stabila grund som ledde till titeln 2022. Österrike har också momentum efter sin första seger i ett slutspel sedan 1990, och Ralf Rangnicks lag har utvecklats till en välorganiserad och svårslagen enhet.

Den taktiska kampen kommer sannolikt att utspela sig mellan Argentinas bollinnehav och tekniska briljans mot Österrikes intensiva presspel och snabba omställningar. Argentinas defensiva soliditet, där de hållit nollan i åtta av sina tio senaste matcher, blir en nyckelfaktor mot ett österrikiskt lag som i snitt gjort 2,67 mål per match på slutet.

Motivationen är tydlig för båda lagen. En seger innebär säkrat avancemang till sextondelsfinalerna. För Argentina handlar det om att befästa sin position som en av huvudfavoriterna, medan Österrike ser en möjlighet att ta ett stort steg mot slutspelet och samtidigt skicka en varningssignal till övriga konkurrenter.

Inbördes möten

Historiskt sett har lagen bara mötts tre gånger, samtliga i vänskapsmatcher för länge sedan. Statistiken är helt jämn med en vinst var och ett kryss, vilket ger lite vägledning inför detta möte.

Argentina har en gedigen erfarenhet av att möta europeiskt motstånd i dessa sammanhang. Inför matchen mot Österrike har de spelat 58 matcher mot europeiska nationer i turneringen och har ett positivt facit med 23 segrar, 18 oavgjorda och 17 förluster.

En intressant statistisk detalj är att Österrike aldrig har spelat en 0-0-match i sina 30 tidigare framträdanden i mästerskapet. Samtidigt har Argentina visat en otrolig defensiv styrka och bara släppt in ett mål på sina åtta senaste matcher.

✔️ Texten är delvis framtagen med hjälp av AI och kvalitetssäkrad av FotbollDirekt-redaktionen.