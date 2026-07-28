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Foto: Bildbyrån

JUST NU: Mjällby byter ut halva laget

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Jakob Bergelv
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Mjällby har 3–0 med sig inför returen mot Lincoln Red Imps.
Karl Marius Aksum gör flera förändringar från förlustmatchen mot Kalmar FF senast.
Se elvorna här nedan.

Foto: Bildbyrån

Mjällby fick en drömstart på sitt Europaäventyr. De svensk mästarna besegrade Lincoln Red Imps från Gibraltar med 3–0 hemma på Strandvallen för en vecka sedan.

Under tisdagen väntar returmötet i den lilla nationen söder om Spanien.

Mjällby väljer att göra hela fem förändringar från förlustmatchen mot Kalmar FF i helgen. Tom Pettersson, Ludvig Svanberg, Max Nielsen, Romeo Leandersson och Ali Youssef tar samtliga plats i elvan.

Lagens startelvor

Lincoln Red Imps
Nauzet Garcia – Facundo Alvarez, Bernardo Lopes, Christian Rutjens, Nano – Julliani Eersteling, Mandi, Joe, Toni Garcia, Kike Gomez – Manuel Toledano

Mjällby
Robin Wallinder – Ludvig Svanberg, Abdullah Iqbal, Tom Pettersson – Max Nielsen, Romeo Leandersson, Jesper Gustavsson, Elliot Stroud – Ali Youssef, Jacob Bergström, Aki Samuelsen

Matchen har avspark klockan 18:00

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