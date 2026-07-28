JUST NU: Mjällby byter ut halva laget
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Mjällby har 3–0 med sig inför returen mot Lincoln Red Imps.
Karl Marius Aksum gör flera förändringar från förlustmatchen mot Kalmar FF senast.
Se elvorna här nedan.
Mjällby fick en drömstart på sitt Europaäventyr. De svensk mästarna besegrade Lincoln Red Imps från Gibraltar med 3–0 hemma på Strandvallen för en vecka sedan.
Under tisdagen väntar returmötet i den lilla nationen söder om Spanien.
Mjällby väljer att göra hela fem förändringar från förlustmatchen mot Kalmar FF i helgen. Tom Pettersson, Ludvig Svanberg, Max Nielsen, Romeo Leandersson och Ali Youssef tar samtliga plats i elvan.
Lagens startelvor
Lincoln Red Imps
Nauzet Garcia – Facundo Alvarez, Bernardo Lopes, Christian Rutjens, Nano – Julliani Eersteling, Mandi, Joe, Toni Garcia, Kike Gomez – Manuel Toledano
Mjällby
Robin Wallinder – Ludvig Svanberg, Abdullah Iqbal, Tom Pettersson – Max Nielsen, Romeo Leandersson, Jesper Gustavsson, Elliot Stroud – Ali Youssef, Jacob Bergström, Aki Samuelsen
Matchen har avspark klockan 18:00
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