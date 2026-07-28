Mjällby vidare i CL-kvalet – garanterade Conference League

Mjällby är vidare till Champions Leagues tredje kvalrunda.

De svenska mästarna har även garanterat spel i Conference League till hösten.

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Mjällby hade 3–0 att gå på från det första mötet mot Lincoln Red Imps på Strandvallen. De svenska mästarna gjorde då samtliga mål i den första halvleken. Någon liknade föreställning bjöds det inte på under de första 45 minuterna i Gibraltar.

Mjällby kontrollerade matchen men utan att skapa speciellt många heta lägen. Närmast att näta var Aki Samuelsen efter 14 minuter, följt av Jacob Bergström drygt tio minuter senare.

”Solklart rött kort”

I den andra halvleken skruvade hemmalaget Lincoln upp tempot och man var vid ett par tillfällen nära att reducera i dubbelmötet. Närmast nättrassel var den spanska anfallen Manuel Toledano som fick öppet mål i den 55:e minuten.

Mjällby ska också vara glada för att man fick fullfölja matchen med elva spelare. I den 69:e minuten fick Jeppe Kjær syna det gula kortet efter att ha stämplat Mandi i hemmalaget.

– Solklart rött kort i min bok, säger kommentatorn Siavoush Fallahi i Aftonbladets sändning.

Med fullt mannskap kunde Mjällby spela av matchen som slutade 0–0. Blekingelaget är därmed vidare till Champions Leagues tredje kvalrunda. Där väntar vinnaren mellan Slovan Bratislava och Iberia 1999 från Georgien. Slovan leder med 2–0 efter det första mötet.

I och med avancemanget har också Mjällby spel i Conference Leagues ligafas till hösten.