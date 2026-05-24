Iran byter plats för sin VM-bas – från USA till Mexiko

Tanken var att de skulle ha sin bas i Arizona, USA.

Nu har Iran bestämt sig för att flytta sin VM-bas till Tijuana, Mexiko.

Det rapporterar The Athletic.

En av de stora snackisarna inför VM 2026 har varit Irans medverkan i turneringen, med anledning av den konflikt man befinner sig i med USA och Israel.

Däremot kommer landet att delta i världsmästerskapet, trots spekulationer om att de eventuellt kommer att dra sig ur.

Nu meddelar dock The Athletic att det iranska fotbollsförbundet har valt att genomföra en stor förändring inför premiären mot Nya Zeeland.

Detta då förbundets president, Mehdi Taj, har beslutat sig för att flytta landets VM-bas från Arizona, USA till Tijuana, Mexiko.

Uppgifterna gör även gällande att Iran ska ha fått denna flytt godkänd av Fifa. Däremot har de inte gått ut med någon sådan information.

I sin grupp ställs Iran mot Belgien, Egypten och nämnda Nya Zeeland.