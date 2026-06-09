Iraniska VM-supportrar stoppas – Fifa drar tillbaka biljetter

Bara dagar före VM-starten kommer beskedet att iranska supportrar inte längre får tillgång till sina biljetter.

Det iranska fotbollsförbundet riktar nu skarp kritik mot beslutet.

– Denna utveckling väcker allvarliga frågor, skriver FFIRI enligt Reuters.

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Två dagar före avspark i fotbolls-VM har biljetter till iranska supportrar dragits tillbaka, i alla fall de som tillskansat sig sina biljetter via det iranska fotbollsförbundet, vilket innebär att många fans inte längre kan resa till USA för att följa sitt landslag.

Det uppger det iranska fotbollsförbundet, FFIRI, som menar att supportrarna följt den officiella biljettprocessen och redan hunnit planera sina resor.

I ett uttalande riktar förbundet hård kritik mot beslutet.

– Denna utveckling väcker allvarliga frågor om inblandningen av icke-sportliga och politiska överväganden i organiseringen av världens största fotbollsevenemang, skriver FFIRI enligt Reuters.

Förbundet anser också att beslutet strider mot grundläggande principer inom internationell idrott.

– Att beröva iranska supportrar tillgången till sin lagliga och officiella tilldelning av biljetter är en handling som strider mot den anda som styr internationella tävlingar och principen om jämlikhet mellan deltagande länder, skriver FFIRI.

Beskedet kommer kort före VM-premiären och riskerar att påverka det iranska stödet på plats under mästerskapet.