Argentina vidare efter galen vändning

Argentina spelar kvartsfinal i VM, detta efter att ha vänt och vunnit med 3-2 mot Egypten under tisdagen i en helt galen match.

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Lionel Messi missade straff vid underläge 0-1 i första halvlek, sin andra raka från elva meter i detta mästerskap.

I stället dubblade Egypten sin ledning i andra halvlek när Zico sköt 2-0 i 67:e minuten efter en blixtsnabb kontring.

Där och då såg Argentina ut att åka ur VM, men visst skulle Messi få sin revansch.

I 79:e minuten hittade han Cristian Romero med ett inlägg och mittbacken nickade in reduceingen.

Fyra minuter senare sköt Messi själv 2-2 via ribban och väl i 93:e minuten slog inhopparen Lautaro Martinez det inlägg som Enzo Fernandez nickade i nät.

3-2 Argentina i en helt makalös vändning och match och nu väntar vinnaren mellan Colombia och Schweiz i kvartsfinal natten till söndag.