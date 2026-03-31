JUST NU: Dubbla förlängningsmål i Tjeckien

I dag gör Tjeckien och Danmark upp om en plats i VM 2026.

Då har matchen gått till förlängning.

Där har båda lagen gjort varsitt mål.

Efter att ha besegrat Irland på straffar har Tjeckien tagit sig till playoff-final. Där ställs man hemma mot Danmark som i sin tur avfärdade Nordmakedonien med 4-0 på hemmaplan.

Matchen på Generali Arena i Prag skulle inte dröja länge innan den fick sitt första mål. Klockan stod på fyra minuter när Pavel Sulc fick bollen strax utanför boxen efter en hörna, och dundrade in bollen invid den ena stolpen.

Därefter dröjde det länge innan matchens andra mål skulle falla. Minuten var den 72:a i matchen när Mikkel Damsgaard skickade in en frispark som Joachim Andersen skarvade vidare in i mål.

I förlängingen, som matchen gick till, gjorde Tjeckien 2-1 i minut 100 – genom Ladislav Krejci. Tolv minuter senare skulle dock Danmark kvittera genom Kasper Høgh.

Matchen pågår.