JUST NU: Egypten tar ledningen mot Belgien

Belgien och Egypten ställs mot varandra i Seattle.

Matchen pågår.

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Egypten är på jakt efter sin första seger någonsin i ett VM, i sin fjärde turnering. Det blev även drömstart i premiären mot Belgien.

I den 19:e matchminuten gjorde Emam Ashour sitt första landslagsmål efter en assist från lagkaptenen, tillika födelsedagsbarnet, Mohamed Salah.

Matchen pågar