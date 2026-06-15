Kape Verde tar historisk poäng – nollar Spanien

Spanien hade det mest av spelet men lyckades inte göra mål.

Därmed tog Kape Verde sin första poäng någonsin i ett VM.

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Spanien går in i VM som en av de största favoriterna till slutsegern. I sin inledningsmatch ställs man mot Kap Verde, som spelar sin första världsmästerskap någonsin.

Den spanka förbundskaptenen Luis de la Fuente väljer då att förpassa sin skadedrabbade storstjärna Lamine Yamal till bänken. Även Nico Williams inleder matchen vid sidan av.

En som däremot får chansen från start är Gavi. Barca-produkten startar sin första tävlingsmatch för Spanien sedan Nations League-mötet med Georgien i september 2023.

Spanien hade mycket av spelet i den första halvleken men lyckades inte skapa speciellt många farligheter. Inte heller i den andra halvleken lyckades de regerande Europamästarna få hål på Kape Verde.

I den 71:a minuten byttes fixstjärnan Lamine Yamal in men inte ens han kunde ordna ett segermål för spanjorerna.

Istället blev det Kape Verde som tog sin första VM-poäng i sin första VM-match någonsin.

Lagens startelvor

Spanien: Unai Simon – Marcos Llorente, Pau Cubarsi, Aymeric Laporte, Marc Cucurella – Rodri, Fabian Ruiz, Pedri – Ferran Torres, Mikel Oyarzabal, Gavi

Kap Verde: Vozinha – Steven Moreira, Pico Lopes, Sidney Cabral, Diney Borges – Kevin Pina, Laros Duarte – Ryan Mendes, Jamiro Monteiro, Jovane Duarte – Dailon Livramento