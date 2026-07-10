Merino frälsare igen – Spanien till semifinal

Spanien är vidare till semifinal i VM.

Detta efter att inhopparen Mikel Merino blivit hjälte i 88:e minuten.

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Spanien hade inte släppt in ett enda mål i VM inför kvartsfinalen mot Belgien. Sviten såg ut att vara intakt efter att Fabian Ruiz gjort 1–0 efter en halvtimmes spel.

Tio minuter senare kvitterade Belgien. Charles De Ketelaere fick huvudet på ett inlägg och Spaniens rekordsvit var bruten.

I den andra halvleken tvingades Belgiens målvakt Thibaut Courtois bryta. Han ersattes av United-keepern Senne Lammens. Det blev mardrömsminuter för den inbytte keepern. Lammens lyckades inte fånga ett avslut och på returen rakades in av Mikel Merino till 2–1.

Merinos mål blev avgörande och Spanien är vidare till semifinal där de ställs mot Frankrike.



