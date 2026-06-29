JUST NU: Så startar Brasilien och Japan

Brasilien och Japan ställs mot varandra i VM:s andra sextondelsfinal.

Då ställer lagen upp på följande sätt. Avspark 19:00.

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Brasilien, som är rekordmästare med flest VM-titlar, ställs mot Japan i VM 16-delsfinal.

Brassarna säkrade förstaplatsen i gruppen före Marocko tack vare bättre målskillnad. Turneringen inleddes med ett 1–1-resultat mot Marocko, innan laget avslutade gruppspelet starkt genom två raka 3–0-segrar mot Haiti och Skottland.

Även Japan går in i slutspelet med gott självförtroende. Tidigare i år besegrade japanerna Brasilien med 3–2 i en träningslandskamp på hemmaplan.

I gruppspelet tog Japan en seger mot Tunisien och spelade oavgjort mot både Sverige och Nederländerna.

Brasilien valde dessutom att behålla samma startelva som i den senaste gruppspelsmatchen, vilket innebar att Neymar återigen inledde på bänken.

Startelvor:

Brasilien: Alisson – Danilo, Gabriel, Marquinhos, Douglas Santos – Casemiro, Guimarães, Paquetá – Vinícius Júnior, Cunha, Rayan.

Japan: Suzuki – Taniguchi, Ito, Tomiyasu – Doan, Maeda, Nakamura, Ito, Kamada, Sano – Ueda.