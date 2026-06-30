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Erling Haaland från Norge och Martin Ødegaard. Foto: Alamy

JUST NU: Så startar Norge och Elfenbenskusten

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Nilo Ek
Webbredaktör
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Norge ställs mot Elfenbenskusten i VM-sextondelsfinal.
Nu har startelvorna presenterats.

**Erling Haaland från Norge och Martin Ødegaard från Norge firar efter ett mål under fotbolls-VM 2026, grupp I-matchen mellan Norge och Senegal den 23 juni 2026 på MetLife Stadium i East Rutherford, New York, New Jersey, USA. Foto: Alexandre Martins/DPPI. Källa: DPPI Media/Alamy Live News.**
Erling Haaland från Norge och Martin Ødegaard. Foto: Alamy

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Norge chockade alla när de ställde upp med ett b-lag i den sista gruppspelsmatchen mot Frankrike. Nu väntar sextondelsfinal mot Elfenbenskusten.

Inför kvällens drabbning har förbundskapten Ståle Solbakken valt en mer stjärnspäckad elva. Spelare som Martin Ødegaard, Alexander Sørloth och Erling Haaland startar.

Matchen startar klockan 19:00.

Startelvor

Elfenbenskusten: Fofana – Doué, Kossounou, Agbadou, Konan – Oulai, Sangaré, Kessié – Pépé, Bonny, Diomande

Norge: Nyland – Holmgren Pedersen, Heggem, Ajer, Wolfe – Ødegaard, Berge, Berg – Sørloth, Haaland, Nusa

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