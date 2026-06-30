JUST NU: Så startar Norge och Elfenbenskusten
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Norge ställs mot Elfenbenskusten i VM-sextondelsfinal.
Nu har startelvorna presenterats.
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Norge chockade alla när de ställde upp med ett b-lag i den sista gruppspelsmatchen mot Frankrike. Nu väntar sextondelsfinal mot Elfenbenskusten.
Inför kvällens drabbning har förbundskapten Ståle Solbakken valt en mer stjärnspäckad elva. Spelare som Martin Ødegaard, Alexander Sørloth och Erling Haaland startar.
Matchen startar klockan 19:00.
Startelvor
Elfenbenskusten: Fofana – Doué, Kossounou, Agbadou, Konan – Oulai, Sangaré, Kessié – Pépé, Bonny, Diomande
Norge: Nyland – Holmgren Pedersen, Heggem, Ajer, Wolfe – Ødegaard, Berge, Berg – Sørloth, Haaland, Nusa
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