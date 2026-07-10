Så startar Spanien och Belgien

Spanien ställs mot Belgien i kvartsfinal.

Nu har startelvorna presenterats.

Matchen startar klockan 21:00.

Foto: Bildbyrån

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Under fredagen ställs Spanien och Belgien mot varandra i VM-kvartsfinal. Spanien har hittills inte släppt in ett mål under turneringen.

Belgien kommer senast från en seger mot värdlandet USA i åttondelsfinalen. Laget har däremot åkt på en tung skadesmäll i Amadou Onana som dragit korsbandet.

Onana ersätts av Kevin De Bruyne samtidigt som Jeremy Doku startar i stället för Dodi Lukebakio

Spanien gör en förändring från åttondelsfinalen mot Portugal. Pedri ersätts av Fabian Ruiz på mittfältet.

Startelvor:

Spanien: Simón – Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella – Rodri, Ruiz – Yamal, Olmo, Baena – Oyarzabal

Belgien: Courtois – Castagne, Mechele, Ngoy, De Cuyper – Raskin, De Bruyne, Tielemans – Doku, De Ketelaere, Trossard