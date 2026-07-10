Så startar Spanien och Belgien
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Spanien ställs mot Belgien i kvartsfinal.
Nu har startelvorna presenterats.
Matchen startar klockan 21:00.
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Under fredagen ställs Spanien och Belgien mot varandra i VM-kvartsfinal. Spanien har hittills inte släppt in ett mål under turneringen.
Belgien kommer senast från en seger mot värdlandet USA i åttondelsfinalen. Laget har däremot åkt på en tung skadesmäll i Amadou Onana som dragit korsbandet.
Onana ersätts av Kevin De Bruyne samtidigt som Jeremy Doku startar i stället för Dodi Lukebakio
Spanien gör en förändring från åttondelsfinalen mot Portugal. Pedri ersätts av Fabian Ruiz på mittfältet.
Startelvor:
Spanien: Simón – Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella – Rodri, Ruiz – Yamal, Olmo, Baena – Oyarzabal
Belgien: Courtois – Castagne, Mechele, Ngoy, De Cuyper – Raskin, De Bruyne, Tielemans – Doku, De Ketelaere, Trossard
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