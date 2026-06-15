JUST NU: Lamine Yamal på bänken för Spanien

De regerande Europamästarna Spanien inleder VM mot debutanten Kap Verde.

Då inleder Lamine Yamal på bänken för spanjorerna.

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Spanien går in i VM som en av de största favoriterna till slutsegern. I sin inledningsmatch ställs man mot Kap Verde, som spelar sin första världsmästerskap någonsin.

Den spanka förbundskaptenen Luis de la Fuente väljer då att förpassa sin skadedrabbade storstjärna Lamine Yamal till bänken. Även Nico Williams inleder matchen vid sidan av.

En som däremot får chansen från start är Gavi. Barca-produkten startar sin första tävlingsmatch för Spanien sedan Nations League-mötet med Georgien i september 2023.

Lagens startelvor

Spanien: Simon – Llorente, Cubarsi, Laporte, Cucurella – Rodri, Ruiz, Pedri – Torres, Oyarzabal, Gavi

Kap Verde: Vozinha – Borges, Lopes, Lopes Cabral, Moreira – Pina, Cabral, Monteiro, Duarte – Livramento, Mendes

Matchen har avspark klockan 18:00 svensk tid.