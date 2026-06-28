Kanada avgjorde sent – vidare till åttondelsfinal

Kanada och Sydafrika möttes i VM:s första sextondelsfinal.

Då kunde värdnationen avgöra på övertid.

Det innebär att värdnationen är vidare.

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Kanada är vidare till åttondelsfinal efter segern mot Sydafrika.

Efter en oavgjord första halvlek och en andra halvlek som länge var oavgjort men i 91:a minuten kunde Kanada slå till. Mittfältaren Stephen Eustaquio som gjorde det med ett välplacerat avslut.

– Ni är Kanadensiska hjältar. Ni ska vara så stolta, säger förbudskaptenen till laget efter matchen.

Kanada är därmed vidare till åttondelsfinal när man ställs mot Nederländerna eller Marocko.