Kanada avgjorde sent – vidare till åttondelsfinal
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Kanada och Sydafrika möttes i VM:s första sextondelsfinal.
Då kunde värdnationen avgöra på övertid.
Det innebär att värdnationen är vidare.
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Kanada är vidare till åttondelsfinal efter segern mot Sydafrika.
Efter en oavgjord första halvlek och en andra halvlek som länge var oavgjort men i 91:a minuten kunde Kanada slå till. Mittfältaren Stephen Eustaquio som gjorde det med ett välplacerat avslut.
– Ni är Kanadensiska hjältar. Ni ska vara så stolta, säger förbudskaptenen till laget efter matchen.
Kanada är därmed vidare till åttondelsfinal när man ställs mot Nederländerna eller Marocko.
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