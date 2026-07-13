Frankrike ställs mot Spanien i VM-semifinal.

Då är svenska Glenn Nyberg en del av domarteamet.

Nyberg kommer att vara fjärdedomare, meddelar Fifa.

Glenn Nyberg. Foto: Alamy

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I morgon, tisdag, är det dags för den första semifinalen i VM 2026 i Nordamerika. Klockan 21:00 (svensk tid) drabbar stornationerna Frankrike och Spanien samman i en glödhet match och en kamp om en plats i VM-finalen.

Nu meddelar Fifa att en svensk domare kommer att ingå i teamet som dömer semifinalen. Det rör sig om Glenn Nyberg, som har dömt flera matcher under sommarens världsmästerskap. 37-åringen kommer att vara fjärdedomare i matchen mellan Frankrike och Spanien. Även Mahbod Begi ingår i semifinal-teamet och kommer agera reserv-assisterande domare.

The match officials for @FIFAWorldCup match 101 have been appointed. 🤝 — FIFA (@FIFAcom) July 12, 2026

I finalen väntar Argentina eller England. Den andra semifinalen spelas på onsdag med avsparkstid klockan 21:00 (svensk tid).