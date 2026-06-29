Klart: Tjeckiens förbundskapten lämnar efter fiaskot

Tjeckiens VM-resa blev inte som tänkt.

Nu avgår Miroslav Koubek, 74, som förbundskapten.

– Efter noggrant övervägande beslutat att lämna min avskedsansökan, säger han i ett uttalande.

Foto: Bildbyrån

VM 2026: | Alla länder | Alla grupper | Spelschema | TV-tider |

Tjeckien åkte ur VM redan i gruppspelet och nationen hade hoppat på mer. Efter fiaskot har förbundskapten Miroslav Koubek fått en hel del kritik.

Nu kommer ett besked om 74-åringens framtid. Han har sagt upp sig och kommer inte fortsätta som förbundskapten för det tjeckiska landslaget.

– Efter misslyckandet i VM – där jag som förbundskapten bär ett ansvar – har jag efter noggrant övervägande beslutat att lämna min avskedsansökan till FAČR:s ordförande David Trunda. Efter samtal accepterade han mitt beslut. Därmed avslutas mitt uppdrag som förbundskapten för landslaget, säger Koubek i ett uttalande.

Koubek tog över Tjeckien i december och hade kontrakt till 2028.