Klart: Tjeckiens förbundskapten lämnar efter fiaskot
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Tjeckiens VM-resa blev inte som tänkt.
Nu avgår Miroslav Koubek, 74, som förbundskapten.
– Efter noggrant övervägande beslutat att lämna min avskedsansökan, säger han i ett uttalande.
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Tjeckien åkte ur VM redan i gruppspelet och nationen hade hoppat på mer. Efter fiaskot har förbundskapten Miroslav Koubek fått en hel del kritik.
Nu kommer ett besked om 74-åringens framtid. Han har sagt upp sig och kommer inte fortsätta som förbundskapten för det tjeckiska landslaget.
– Efter misslyckandet i VM – där jag som förbundskapten bär ett ansvar – har jag efter noggrant övervägande beslutat att lämna min avskedsansökan till FAČR:s ordförande David Trunda. Efter samtal accepterade han mitt beslut. Därmed avslutas mitt uppdrag som förbundskapten för landslaget, säger Koubek i ett uttalande.
Koubek tog över Tjeckien i december och hade kontrakt till 2028.
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