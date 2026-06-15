Kuggen kan resa hem från VM – ska få sitt första barn

Den belgiske spelaren Jeremy Doku kan lämna VM.

Han ska få sitt första barn.

– Ingen vill missa sitt barns födsel, säger han enligt belgisk media.

Foto: Bildbyrån

VM 2026: | Alla länder | Alla grupper | Spelschema | TV-tider |

Jeremy Doku är en viktig del av det belgiska landslaget som kliver in i VM i kväll när man ställs mot Egypten.

Vid ett belgiskt avancemang kan kuggen Jeremy Doku välja att lämna VM, missa matcher för att återvända.

Varför?

Han och hans fru, Shireen Raymond väntar deras första barn. Barnet planeras att födas i samma tid som åttondelsfinalerna.

– Det är mitt första barn. Jag vet också att fotbollen innebär många skyldigheter. Förbundet visar i alla fall förståelse för spelarna och våra situationer, säger Doku till belgiska media.

Doku tar eventuell missad match med ett lugn.

– Alla är ersättbara, säger han.